Dinlenmek yok oynamaya devam

Fenerbahçe'nin deneyimli santrforu Edin Dzeko, formayı bırakmıyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon 10 maçta oynayan vePortekizli çalıştırıcı, usta golcüyle görüşme gerçekleştirip bu önerisini iletti.Dzeko'nun bu sözlerinin ardından formuna ve üst düzey tecrübesine güvenen Mourinho'nun formayı yıldız isme vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertli futbolcu, yeni sezondaMilli araya Alanyaspor galibiyetiyle moralli giren Fenerbahçe, ligin 5. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, 17.00'de başlayacak.Kanarya, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 20 kez deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu maçların 18'ini sarı-lacivertliler kazanırken 2 karşılaşmadan rakibi 3 puanla ayrıldı.Kasımpaşa maçı öncesi F.Bahçe'de 3 eksik bulunuyor. 1 hafta önce antrenmandaYenilerden Sofyan Amrabat'ın kadroda olması bekleniyor. Djiku'nun yokluğunda stoperde Becao'nun yanında Çağlar Söyüncü oynayacak.