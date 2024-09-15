Dinlenmek yok oynamaya devam

Fenerbahçe'nin deneyimli santrforu Edin Dzeko, formayı bırakmıyor. Sezon başından beri sarı-lacivertlilerin oynadığı 8 karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp maç başına 81 dakika sahada kalan 38 yaşındaki forvet, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da 2 müsabakada 180 dakika ter döktü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon 10 maçta oynayan ve sakatlıktan korumak amacıyla Dzeko'yu Kasımpaşa deplasmanında dinlendirmeyi düşündü ve En-Nesyri'ye görev vermek istedi.
JOSE MOURİNHO'NUN GÜVENİNİ ALDI
Portekizli çalıştırıcı, usta golcüyle görüşme gerçekleştirip bu önerisini iletti. Ancak Bosnalı forvetin "Ben yorgun değilim, dinlenmek gibi bir düşüncem yok. Kasımpaşa karşısında sahada yerimi almak isterim" dediği belirtildi.
Dzeko'nun bu sözlerinin ardından formuna ve üst düzey tecrübesine güvenen Mourinho'nun formayı yıldız isme vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertli futbolcu, yeni sezonda Fenerbahçe'de çıktığı 8 müsabakada ligde ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ağları 4'er kez havalandırırken 1 de asist gerçekleştirdi.
DEPLASMANIN PAŞA'SI F.BAHÇE
Milli araya Alanyaspor galibiyetiyle moralli giren Fenerbahçe, ligin 5. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, 17.00'de başlayacak. Ligde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Mourinho'nun ekibi, 10 puan topladı.
Kanarya, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 20 kez deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu maçların 18'ini sarı-lacivertliler kazanırken 2 karşılaşmadan rakibi 3 puanla ayrıldı.
KOSTİC YOK, AMRABAT VAR
Kasımpaşa maçı öncesi F.Bahçe'de 3 eksik bulunuyor. 1 hafta önce antrenmanda sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Osayi ile hazır olmayan Djiku ve yeni transfer Filip Kostic forma giyemeyecek.
Yenilerden Sofyan Amrabat'ın kadroda olması bekleniyor. Djiku'nun yokluğunda stoperde Becao'nun yanında Çağlar Söyüncü oynayacak.