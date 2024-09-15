Gel bir sarayım!

Galatasaray'da ayağının tozuyla ilk maçına çıkan Victor Osimhen, Sara'nın açtığı ortada kafasını sıyıran top sonrası golü kendisinin attığını zannetti. Arkasında Abdülkerim'in topa dokunduğunu fark etmeyen ve tribünlere koşarak büyük sevinç yaşayan Nijeryalı santrfor, sonrasında Abdülkerim'in yanına giderek,diye sordu. Milli stoper ise,diyerek takım arkadaşını kutladı. Yıldız oyuncu maç sonrası,sorusuna,yanıtını verdi.G.Saray'ın 18 milyon Euro'ya Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara geceye damga vurdu. 3. dakikada kullandığı duran topta Davinson Sanchez'e golü attıran Brezilyalı orta sahanın 25. dakikada yine ceza sahasına yaptığı ortada bu kez Abdülkerim topu ağlarla buluşturdu. 25 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda fileleri sarsıp müthiş bir performans gösterdi. Sara maç sonrası,dedi.Hatayspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından 4 maç sonra yeniden formasına kavuşan Davinson Sanchez, sahalara hızlı bir dönüş yaptı. Dakikalar 02.32'yi gösterdiğinde Çaykur Rizespor ağlarını havalandıran Kolombiyalı stoper, sarıkırmızılı ekibin bu sezonki en erken lig golünü kaydetti.Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan ve sarı-kırmızılı ekipte bir yıllık daha sözleşmesini uzatan Dries Mertens, 2024 takvim yılında Süper Lig'de en fazla golde payı bulunan oyuncu oldu (9 gol, 13 asist).Bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Çaykur Rizespor, ligin iki büyüğü Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'dan da fark yedi. 3. haftada evinde ağırladığı Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olan İlhan Palut'un ekibi, dün de sarı-kırmızılı ekibe 5-0 kaybetti.Çaykur Rizespor maçında kalesinde 0.1 xG'ye izin veren Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bir rakibini en düşük beklenen gol değerinde tuttuğu Süper Lig maçını oynadı.Bu sezon Süper Lig'de 14 gol atan Galatasaray, lig tarihinde dördüncü maçlar itibarıyla sadece 1998/99'da (15) daha yüksek bir sayıya ulaştı.Çaykur Rizespor ağlarını havalandıran Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, 2010/11'den bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında gol atan ilk stoper ikilisi oldu.Galatasaray, 15 yıl sonra Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başladı. Cimbom, sırasıyla Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rize'yi mağlup etti.