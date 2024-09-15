Immobile siftah arıyor

Türkiye'ye çok hızlı uyum sağlayıp taraftarın gönlünde taht kuran siyah-beyazlıların İtalyan yıldızı Ciro Immobile, sezona oldukça iyi başlangıç yapmıştı.Henüz deplasmanda gol sevinci yaşayamayan 34 yaşındaki oyuncu, kendisini Trabzon maçına odakladı. Bordo-mavililere karşı deplasmanda gol atarak içeride olduğu gibi dışarıda da etkisini sürdürmek istiyor.Bu arada Beşiktaş'ta zorlu mücadele öncesi sadece bir eksik var. Antrenmanda yaşadığı ağır sakatlık sonrası çapraz bağ ameliyatı olan'ın dışında siyah-beyazlılar tam kadro. Aynıca kart sınırında da herhangi bir oyuncu bulunmuyor.Beşiktaş'ın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada takıma verilecek prim büyük ölçüde belli oldu. Siyah-beyazlılarda yönetim, zorlu sınavdan galip ayrılmaları halinde takıma yaklaşık 15 milyon TL prim dağıtmayı düşünüyor. Futbolculara prim ile ilgili açıklamanın ise maçtan önce kamp otelinde yapılacağı kaydedildi.