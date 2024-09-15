Sezona kötü bir başlangıç yapan ve Abdullah Avcı ile yollarını ayırarak yerine Şenol Güneş'i takımın başına getiren Trabzonspor ile milli araya gümbür gümbür giren Beşiktaş bugün Süper Lig'de karşı karşıya geliyor.Nokta atışı transferleriyle bambaşka bir çehreye bürünen ve bu sezon oynadığı 6 resmi maçı da kaybetmeyen (5G, 1B) siyah-beyazlılar da zorlu deplasmanda 3 puanı alarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak. Müsabakanın hakemi Ali Şansalan.İki ekip, ligde 103. kez rakip olacak. Geride kalan 102 müsabakada Beşiktaş 38, Trabzonspor ise 37 galibiyet elde etti. 27 karşılaşma berabere bitti. Beşiktaş'ın 144 golüne, Trabzon 118 golle karşılık verdi.