Konya, Samsun’da Pedrinho ile güldü

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Konyaspor, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlılar, mücadeleyi 1-0 kazandı.Misafir takımın atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde top Pedrinho'nun önünde kaldı. Brezilyalı sol kanat, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1. Sambacı oyuncu 5. müsabakasında 3. golünü kaydetti.Ligde üst üste aldığı iki galibiyetin ardından dün kendi evinde kaybeden Karadeniz ekibi ise 6 puanda kaldı. Samsunspor önümüzdeki hafta Başakşehir'i ağırlayacak. Konyaspor ise Sivasspor'u konuk edecek.