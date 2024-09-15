Konya, Samsun’da Pedrinho ile güldü

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Konyaspor, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlılar, mücadeleyi 1-0 kazandı. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 30. dakikada Pedrinho kaydetti.
Misafir takımın atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde top Pedrinho'nun önünde kaldı. Brezilyalı sol kanat, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1. Sambacı oyuncu 5. müsabakasında 3. golünü kaydetti. 3 maç aradan sonra kazanan Ali Çamdalı yönetimindeki Konyaspor puanını 7'ye yükseltti.
Ligde üst üste aldığı iki galibiyetin ardından dün kendi evinde kaybeden Karadeniz ekibi ise 6 puanda kaldı. Samsunspor önümüzdeki hafta Başakşehir'i ağırlayacak. Konyaspor ise Sivasspor'u konuk edecek.