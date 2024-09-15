Önde baskı yap fırsatı kaçırma

Milli araya Sivasspor'u 2-0 mağlup edip kayıpsız giren Beşiktaş'ta keyifler oldukça yerindeydi. Camia, yönetim, teknik ekip ve futbolcular alınan sonuçlardan ve oynanan futboldan memnuniyet duydu.Bronckhorst,takım antrenmanlarını kenardan izlemekten ziyade devamlı oyunun içerisinde yer alıyor. 5'e 2 çalışma başta olmak üzere toplu çalışmalara sürekli dahil olup oyuncularıyla birlikte antrenmanı yaşadı.Hollandalı hoca, farklı bir metot izleyerek Sivas maçı sonrası milli araya girildiğinde oyuncularını hemen izne yollamadı.Kara Kartal'ın son transferi Joao Mario, arkadaşlarına beklenenden çok daha kısa sürede uyum sağladı. Portekizli yıldızın idmanlarda da klasını konuşturduğu kaydedildi.A MilliTakım'a giden genç yıldızlar Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sakatlık haberleri endişe uyandırsa da korkulan olmadı. İki futbolcu kasık ve adalesinden yaşadıkları sakatlığı atlatıp takıma döndü.Analizlerde Trabzonsporlu oyuncuların özellikle hücuma çıktığında geride bıraktıkları derin boşluk ve ön alan baskısında topu çıkaramayarak sık sık hata yaptıkları tespit edildi.Beşiktaş'ın kadrosunda sadece bir değişiklik bekleniyor, o da Joao Mario.Sakatlıktan yeni çıkan Semih'in kulübede başlaması planlanıyor.Van Bronckhorst, orta saha ve hücum hattına güveniyor. Rafa Silva'nın takım arkadaşlarının neredeyse tamamına etki etmesi sevindirirken,Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor'a karşı hızlı pasla geçiş oyunu istiyor.arkasında oynayan 3 arkadaşına alan açmasını talep ediyor.Beşiktaş'ın savunma dörtlüsükurulu olacak. Özellikle Trabzonspor'un yeni transferi Banza'nın kanatlardan beslenmesine engel olmak isteniyor.Yarışın en iddialı ekiplerinden biri haline getirdiği Beşiktaş'ın başında ligdeki ilk büyük maçına çıkacak Giovanni van Bronckhorst, bu sınavdan alnının akıyla çıkmayı istiyor. Milli arada takımını zorlu maça en iyi şekilde hazırlamaya çalışan Hollandalı teknik adam, tüm planlarını hazırladı. Takımına son uyarılarını da yapan 49 yaşındaki çalıştırıcı, işlerinin kolay olmayacağını belirterek, "Hoca değiştiren takımlar her zaman reaksiyon verirler. Biz deplasmanda sakin kalarak 3 puanla dönelim" ifadelerini kullandı. van Bronckhorst, sezon başında Süper Kupa'da G.Saray'ı 5-0 devirmişti.