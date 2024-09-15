Osimhen rüzgârı

RAMS Park'taki dolu tribünler önünde Victor Osimhen, fırtınası esti. Galatasaray'ın transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 25 yaşındaki santrfor, Çaykur Rizespor karşısında Aslantepe'nin yeni starı oldu. İcardi'nin yokluğunda ilk 11'e girmeye hazırlanan Batshuayi,
milli arada as takımla çalışmış ve Erok ile oynanan hazırlık maçında 3 gol atmıştı.
İDMANDA BATSHUAYİ'Yİ KESTİ
Ancak Nijerya Milli Takımı'ndan dönen Osimhen'e, Batshuayi'yi 11'den kesmesi için sadece iki antrenman yetti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçına yönelik son taktik çalışmada yelekleri değiştirdi ve Batshuayi'nin yerine Nijeryalı golcüyü tercih etmeye karar verdi. Sarı-kırmızılı taraftarların tribünlerde maskesini takarak
sevgi gösterisinde bulunduğu Osimhen, Aslantepe'de en çok ilgi gösterilen isim oldu.
İCARDİ BURANIN EFSANESİ
Aslantepe'de Osimhen şov vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektiren Nijeryalı golcü, farklı galibiyetle coşkuyu ikiye katladı. Kale arkasında yer alan taraftarların da arasına girip selfie çektirirken futbolseverlerle bütünleşti. Osimhen maç sonu "Forma için bir mücadele yok. İcardi buranın efsanesi. Birbirimizi tamamlayacağız" dedi.
HAZİRAN'A KADAR BİZİMLE OLACAK
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Osimhen'in sözleşmesinde devre arasında takımdan ayrılacağına dair bir madde olmadığını söyledi. Dünyanın en pahalı futbolcularından birini izlediklerini ifade eden sarı-kırmızılı yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun tadını çıkaralım. Uzun süre bizimle birlikte. Osimhen, Haziran'a kadar bizimle olacak. Umarım onunla birlikte hem şampiyon oluruz hem de Avrupa'da finale çıkarız."
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için de konuşan Hatipoğlu, "Her zaman çekişmelere sahne olmuş büyük bir derbi. Önceliğimiz Gaziantep maçı. Sonra tüm takım Kadıköy'e gidip, kazanıp 6'da 6 yapmak istiyoruz" dedi. Mauro İcardi ile ilgili transfer iddialarını da "Önümüzdeki senenin sonuna kadar bizimle mukavelesi var. Bir yerde yazılıyor. Sözleşmeli bir oyuncu için hayal kurulması beyhude. Oyuncuyu transfer etmek isteyen gelir teklifini yapar. Nasıl bir cevap vereceğimizi de herkes görür"
şeklinde yanıtladı.
KEREM'İN FORMASI ROLAND SALLAİ'NİN
Galatasaray, transferin son gününde 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Roland Sallai'nin anlaşma şartlarını açıkladı. 4 senelik sözleşmeye imza atan Macar futbolcu, sarı kırmızılılarda yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak. Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'ndan boşalan 7 numaralı formayı giyecek 27 yaşındaki oyuncu, "Son aylarda bir ilgi vardı. Ben de bu ilgiye karşılık verip gelmek istedim. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Bir şampiyonluk hedefimiz var. Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Formamıza 5. yıldızı takmak istiyoruz"
dedi.