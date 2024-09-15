Osimhen rüzgârı

RAMS Park'taki dolu tribünler önünde Victor Osimhen, fırtınası esti. Galatasaray'ın transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 25 yaşındaki santrfor, Çaykur Rizespor karşısında Aslantepe'nin yeni starı oldu.milli arada as takımla çalışmış ve Erok ile oynanan hazırlık maçında 3 gol atmıştı.Ancak Nijerya Milli Takımı'ndan dönenGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçına yönelik son taktik çalışmada yelekleri değiştirdi ve Batshuayi'nin yerine Nijeryalı golcüyü tercih etmeye karar verdi.sevgi gösterisinde bulunduğuAslantepe'de Osimhen şov vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektiren Nijeryalı golcü, farklı galibiyetle coşkuyu ikiye katladı. Kale arkasında yer alan taraftarların da arasına girip selfie çektirirken futbolseverlerle bütünleşti. Osimhen maç sonu "Forma için bir mücadele yok. İcardi buranın efsanesi. Birbirimizi tamamlayacağız" dedi.Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Osimhen'in sözleşmesinde devre arasında takımdan ayrılacağına dair bir madde olmadığını söyledi. Dünyanın en pahalı futbolcularından birini izlediklerini ifade eden sarı-kırmızılı yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun tadını çıkaralım. Uzun süre bizimle birlikte.Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için de konuşan Hatipoğlu, "Her zaman çekişmelere sahne olmuş büyük bir derbi. Önceliğimiz Gaziantep maçı. Sonra tüm takım Kadıköy'e gidip, kazanıp 6'da 6 yapmak istiyoruz" dedi. Mauro İcardi ile ilgili transfer iddialarını da "Önümüzdeki senenin sonuna kadar bizimle mukavelesi var. Bir yerde yazılıyor. Sözleşmeli bir oyuncu için hayal kurulması beyhude.şeklinde yanıtladı.Galatasaray, transferin son gününde 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Roland Sallai'nin anlaşma şartlarını açıkladı. 4 senelik sözleşmeye imza atan Macar futbolcu, sarı kırmızılılarda yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak. Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'ndan boşalan 7 numaralı formayı giyecek 27 yaşındaki oyuncu,dedi.