Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rıza Çalımbay: “Ortada biten bir maç oldu”
Giriş Tarihi: 15.9.2024 23:31

Rıza Çalımbay: “Ortada biten bir maç oldu”

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Corendon Alanyaspor maçının ardından, “İki takım da aslında kazanmak için uğraştı ama ortada biten bir maç oldu” dedi

İHA
Rıza Çalımbay: Ortada biten bir maç oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile golsüz eşitlikle berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ortada bir maç olduğunu belirterek, "Biz yeni bir takım sayılırız. Tabii daha takımımızı tam tanıyamadık. Bir aramız var, bu arayı iyi bir şekilde değerlendirip, bugün oynadığımız oyunun üstüne çıkmazı gerekiyor. İki takım da aslında kazanmak için uğraştı ama ortada biten bir maç oldu. İyi maçtı, iyi bir lig maçı sayılır. Belki az pozisyon olmasına rağmen herkes iyi mücadele etti" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rıza Çalımbay: “Ortada biten bir maç oldu”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA