Simon Banza göreve hazır

Trabzonspor'un Braga'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığı Simon Banza, takımının Beşiktaş karşısında en önemli kozu olacak. Bordo-mavili ekibe hazır olarak gelen ve şehre iner inmez ayağının tozuyla takımın antrenmanına katılan Demokratik Kongolu santrfor, performansıyla da teknik heyetin yüzünü güldürmüştü.
Teknik direktör Şenol Güneş'in bugünkü karşılaşmada yapacağı ilk değişikliğin forvet hattında olacağı ve ileride 28 yaşındaki oyuncusuna ilk 11'de görev vereceği öğrenildi. Kendine çok güvenin tecrübeli oyuncunun da hocasına gol sözü verdiği kaydedildi.
Bu arada Şenol Güneş, bir başka transfer Muhammed Cham'a
da as kadroda forma verecek. Oyun kurma görevini üstlenecek Avusturyalı 10 numara, takımını sahada yönlendirecek isim olacak.
TARAFTAR ORGANİZE OLDU
Şenol Güneş'in gelişiyle yeni bir hava yakalayan Trabzonspor'da taraftarlar da heyecanla Beşiktaş maçını bekliyor. Mücadelenin biletlerini tüketen ve takıma tam destek vermek için organize olan bordo-mavili futbolseverler, özel hazırlanan pankartlar, bayraklar ve tezahüratlarla oyuncularına tribünden itici güç olacak.