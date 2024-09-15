Sivasspor evinde hasreti dindirdi!

Ligdeki tek galibiyetini ikinci haftada Kayseri deplasmanında alan Sivasspor, evinde Gaziantep FK'yı 3-2 yenerek taraftarına ilk kez galibiyet sevinci yaşattı. Konuk ekip, 6. dakikada Maxim'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Sivasspor bu gole 37. dakikada Arnavut golcüsü Rej Manaj ile yanıt verdi. Yiğidolar, 69. dakikada Keita Balde ile 2-1 öne geçerken, 82'de Murat Paluli durumu 3-1 yaptı. Selçuk İnan yönetimindeki konuk takım, 88'de Kenan Kodro ile farkı 1'e indirse de bu gol yetmedi. Mücadele Sivas'ın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Kırmızı-beyazlılarda 2. golü atan Balde, formasını çıkardığı için ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İlk golü kaydeden Rej Manaj ise 42. dakikada sakatlandı. Bülent Uygun'un takımı puanını 7'ye çıkardı. Üst üste 2, yenilgisini alan bir maçı eksik Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.