Sivasspor evinde hasreti dindirdi!

Ligdeki tek galibiyetini ikinci haftada Kayseri deplasmanında alan Sivasspor, evinde Gaziantep FK'yı 3-2 yenerek taraftarına ilk kez galibiyet sevinci yaşattı.Sivasspor bu gole 37. dakikada Arnavut golcüsü Rej Manaj ile yanıt verdi. Yiğidolar, 69. dakikada Keita Balde ile 2-1 öne geçerken, 82'de Murat Paluli durumu 3-1 yaptı. Selçuk İnan yönetimindeki konuk takım, 88'de Kenan Kodro ile farkı 1'e indirse de bu gol yetmedi. Mücadele Sivas'ın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.İlk golü kaydeden Rej Manaj ise 42. dakikada sakatlandı. Bülent Uygun'un takımı puanını 7'ye çıkardı. Üst üste 2, yenilgisini alan bir maçı eksik Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.