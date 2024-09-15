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Giriş Tarihi: 15.9.2024 18:44 Son Güncelleme: 15.9.2024 18:45

SON DAKİKA: Dev derbide ilk 11’ler belli oldu! Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırlıyor

Son dakika haberleri… Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Dev derbide ilk 11’ler belli oldu! Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırlıyor

Ligde oynadığı 3 müsabakayı kazanan Beşiktaş, haftaya 9 puan ve averajla 3. sırada girdi. Üçüncü haftayı bay geçen siyah-beyazlı takım, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aradan sonra yapacağı ilk karşılaşmada Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. İkinci haftayı bay geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti.

Bordo-mavili takım, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023'te Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Bardhi, Visca, Orsic, Banza.

BEŞİKTAŞ: Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Mario, Immobile.

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SON DAKİKA: Dev derbide ilk 11’ler belli oldu! Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırlıyor
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