Süper ihracat

Yaz transfer sezonu sona ererken son yıllarda yurt dışına gönderdiği oyuncularla adından söz ettiren Süper Lig ekipleri, ihracatını yeni sezonda da sürdürdü.Böylelikle 2022-23 ila 2024-25 arasında yapılan ihracat, önceki 5 sezonun (259.1 milyon Euro) bonservis ve kiralama ücretinin toplamını aştı.ArdaGüler'in Real Madrid'e, AttilaSzalai'nin Hoffenheim'a giderekAvrupa'ya adım attığı geçen dönem,105 milyon Euro kazanılırkengelmişti.