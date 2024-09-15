Transferde enfes yaz

Süper Lig'de son yılların en heyecanlı ve en bomba yaz transfer sezonu geride kaldı. Ezeli rakiplerin yine birbirlerine saf dışı bırakarak çalımlar attığı bu yarışta 4 büyükler kendi rekorlarına imza attı. 82 gün içerisinde toplamdavererek lig tarihinin en yüksek ikinci bonservis harcamasını yaptı.Kadrolarında ciddi yapılanmaya gidenTakımlar, gönderilen oyunculardan toplamda 83.6 milyon Euro'yu cebine (3.1 milyar TL) koydu.Avrupa genelinde Süper Lig, harcamada 10'uncu, gelirde de 17'nci sırada göründü.bonservisiyle satan Zaniolo ve Zaha'yı da kiralayanve en çok bonservis elde ettiği dönemi geçirdi.