Transferde enfes yaz

Süper Lig'de son yılların en heyecanlı ve en bomba yaz transfer sezonu geride kaldı. Ezeli rakiplerin yine birbirlerine saf dışı bırakarak çalımlar attığı bu yarışta 4 büyükler kendi rekorlarına imza attı. 82 gün içerisinde toplamda 16 takım, 158 futbolcuya 133.7 milyon Euro (5 milyar TL)
vererek lig tarihinin en yüksek ikinci bonservis harcamasını yaptı. Kesenin ağzını açan Fenerbahçe; 49.5 milyon Euro, son iki sezonun şampiyonu Galatasaray 34.1 milyon Euro ile en çok ikinci bonservis ödemesini gerçekleştirdi.
Kadrolarında ciddi yapılanmaya giden Trabzonspor ile Beşiktaş transfere 19.6'şar milyon Euro dökerek kendi rekorunu kırdı.
CİMBOM'DAN 7 SEZON SONRA SATIŞ REKORU GELDİ
Takımlar, gönderilen oyunculardan toplamda 83.6 milyon Euro'yu cebine (3.1 milyar TL) koydu. Fenerbahçe'den Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu (30 milyon Euro), en çok kazandıran milli oyuncu unvanıyla zirvede yer aldı.
Avrupa genelinde Süper Lig, harcamada 10'uncu, gelirde de 17'nci sırada göründü. Kerem Aktürkoğlu, Tete, Emin Bayram'ı
bonservisiyle satan Zaniolo ve Zaha'yı da kiralayan Galatasaray, 31.1 milyon Euro alarak 2017-18'deki kazancını (20.7 milyon Euro) aştı
ve en çok bonservis elde ettiği dönemi geçirdi.