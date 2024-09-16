Arda’nın maçı Meler’de!

REAL Madrid forması giyen Arda Güler, Real Sociedad karşısında ilk 11'deydi. 0-0 giden maçın seyrini 58'de çektiği şutla gelen penaltıyla değiştiren milli yıldız, hocasından alkış aldı. Ancelotti, Arda'nın her geçen gün daha da iyi olduğunu ve takımda düzenli oynamasının da artacağını söylerken 77 dakikalık performansından memnun olduğunun altını çizdi. Öte yandan Real Madrid'in Stuttgart'ı konuk edeceği Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Halil Umut Meler, düdük çalacak. Maç yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.