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Giriş Tarihi: 16.9.2024 16:47

Esenler 3 puanı Iğdır'da aldı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 yendi.

AA
Esenler 3 puanı Iğdır’da aldı
Alagöz Holding Iğdır FK 1 - 2 Esenler Erokspor

Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Mehmet Şengül, Harun Reşit Güngör

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk (Dk. 84 Ömer Şişmanoğlu), Hasan Hatipoğlu, Burak Bekaroğlu, Ahmet Emin Engin (Dk. 76 Niemann), Caner Cavlun, Burak Altıparmak (Dk. 84 Marcos Silva) Lico, Aleksic, Regattin (Dk. 46 Burak Çoban) Thuram (Dk. 46 Eysseric)
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Sakıb Aytaç (Dk. 62 Jack), Metehan Mert, Nzaba, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan, Tugay Kacar, Laine (Dk. 69 Sefa Narin), Faye, Pinchi (Dk. 86 Eşref Korkmazoğlu), Fernandes (Dk. 68 Catakovic)

Goller: Dk. 24 Regattin (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 53 Pinchi, Dk. 88 Catakovic (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Hasan Hatipoğlu, Dk. 79 Alim Öztürk, Dk. 80 Burak Bekaroğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 64 Faye, Dk. 79 Pinchi, Dk. 80 Catakovic, Dk. 88 Jack, Dk. 90+5 Eşref Korkmazoğlu (Esenler Erokspor)

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Esenler 3 puanı Iğdır'da aldı
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