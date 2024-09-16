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Giriş Tarihi: 16.9.2024 16:50

Gençlerbirliği 1 attı, 3 aldı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Erzurumspor FK'yi 1-0 yendi. Başkent temsilcisi bu sonuçla puanını 8'e yükseltirken, Erzurumspor FK ise 6 puanda kaldı.

AA
Gençlerbirliği 1 attı, 3 aldı
Gençlerbirliği 1 - 0 Erzurumspor FK

Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Oğuzhan Berber, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Yasin Güreler, Nalepa (Dk. 84 Samed Onur), Amilton (Dk. 88 Çağrı Fedai), Ensar Kemaloğlu (Dk. 59 Mete Kaan Demir), Mikail Okyar, Metehan Mimaroğlu (Dk. 59 Sami Gökhan Altıparmak), Djitte (Dk. 88 Fıratcan Üzüm)
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Dk. 60 Teklic), Crociata, Azubuike (Dk. 74 Sefa Akgün), Celal Hanalp (Dk. 86 Muhammed Furkan Özhan), Roshi (Dk. 60 Salih Sarıkaya), Tasev (Dk. 74 Koray Kılınç), Eren Tozlu

Gol: Dk. 69 Djitte (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Eren Tozlu, Dk. 51 Crociata, Dk. 90+4 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK), Dk. 80 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği)

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Gençlerbirliği 1 attı, 3 aldı
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