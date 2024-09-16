Gol düellosunu Karagümrük kazandı

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Yiğit Arslan, Ramazan Ufuk Avdaş, Arif Dilmeç
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Yiğit Efe Demir, Berkay Dabanlı, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Tresor Doh, Muhammed Mert (Dk. 74 Göktan Gürpüz), Lamkel (Dk. 83 Ahmet Sivri), Camacho (Dk. 65 Dovedan), Johnson (Dk. 65 Paoletti), Wesley (Dk. 83 Baran Demiroğlu)
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Hayrullah Bilazer, Coelho (Dk. 27 Osman Çelik), Mert Çetin (Dk. 67 Schulz), Alper Uludağ (Dk. 27 İsmail Çokçalış), Efkan Bekiroğlu, Ali Kaan Güneren, Kitsiou, Varga (Dk. 27 Cephas), Dadashov, Bajic (Dk. 57 Saponara)
Goller: Dk. 4 ve 12 Wesley, Dk. 82 Lamkel (Fatih Karagümrük), Dk. 64 Saponara, Dk. 84 Cephas (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 62 İsmail Çokçalış, Dk. 69 Schulz, Dk. 71 Efkan Bekiroğlu, Dk. 78 Osman Çelik (MKE Ankaragücü)