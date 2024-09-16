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Giriş Tarihi: 16.9.2024 16:46

Gol düellosunu Karagümrük kazandı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti.

AA
Gol düellosunu Karagümrük kazandı
Fatih Karagümrük 3 - 2 MKE Ankaragücü

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Yiğit Arslan, Ramazan Ufuk Avdaş, Arif Dilmeç

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Yiğit Efe Demir, Berkay Dabanlı, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Tresor Doh, Muhammed Mert (Dk. 74 Göktan Gürpüz), Lamkel (Dk. 83 Ahmet Sivri), Camacho (Dk. 65 Dovedan), Johnson (Dk. 65 Paoletti), Wesley (Dk. 83 Baran Demiroğlu)
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Hayrullah Bilazer, Coelho (Dk. 27 Osman Çelik), Mert Çetin (Dk. 67 Schulz), Alper Uludağ (Dk. 27 İsmail Çokçalış), Efkan Bekiroğlu, Ali Kaan Güneren, Kitsiou, Varga (Dk. 27 Cephas), Dadashov, Bajic (Dk. 57 Saponara)

Goller: Dk. 4 ve 12 Wesley, Dk. 82 Lamkel (Fatih Karagümrük), Dk. 64 Saponara, Dk. 84 Cephas (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 62 İsmail Çokçalış, Dk. 69 Schulz, Dk. 71 Efkan Bekiroğlu, Dk. 78 Osman Çelik (MKE Ankaragücü)

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Gol düellosunu Karagümrük kazandı
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