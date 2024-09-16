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Giriş Tarihi: 16.9.2024 11:44

Göztepe'ye Japonlar akın etti

Göztepe'nin Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki, hayranlarıyla Gürsel Aksel Stadı'nda buluştu. Sezon başında Southampton takımından kiralanan 21 yaşındaki oyuncunun vatandaşları İzmir'e akın etti.

DHA
Göztepe’ye Japonlar akın etti

Matsuki hayranı Japonlar, genç futbolcuyla buluşup Gürsel Aksel Stadı'nı ziyaret etti. Japon hayranlar önce stadı gezerken ardından müzeyi ziyaret etti. Matsuki ile bol bol sohbet eden Japonlar, hatıra fotoğrafları da çekildi.

Sakatlığından dolayı bir türlü düzenli olarak sarı-kırmızılı formayı giyemeyen Matsuki ise tamamen iyileşti. Sadece, 3'üncü haftadaki Alanyaspor deplasmanında 12 dakika görev alabilen Japon oyuncunun 23 Eylül Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maçta görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacağı kaydedildi.

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Göztepe'ye Japonlar akın etti
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