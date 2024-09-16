Icardi’den müjdeli haber! Dönüş tarihi belli oldu...

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray, Icardi'nin sakatlığı sonrası şu açıklamayı yapmıştı: "Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir."