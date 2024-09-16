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Giriş Tarihi: 16.9.2024 16:48 Son Güncelleme: 16.9.2024 16:55

Icardi'den müjdeli haber! Dönüş tarihi belli oldu...

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sakatlık sonrası tedavi için soluğu Arjantin'de almıştı. Bir süreliğine sahalardan uzak kalacağı açıklanan Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu.

Icardi’den müjdeli haber! Dönüş tarihi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de 4'te 4 yapan Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci yaşanıyor. Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldızın dönüş tarihi belli oldu.

Sakatlık sonrası tedavi için soluğu Arjantin'de alan Icardi, burada hayat arkadaşı Wanda Nara ile de bir araya geldiği görüldü.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray, Icardi'nin sakatlığı sonrası şu açıklamayı yapmıştı: "Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir."

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Arjantin'e tedavi için giden Mauro Icardi'nin izni sona erdi. Sports Digitale'in haberine göre, Arjantinli yıldız çarşamba günü saat 22.45'te İstanbul'da olacak.

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Icardi'den müjdeli haber! Dönüş tarihi belli oldu...
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