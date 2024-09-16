Icardi’den müjdeli haber! Dönüş tarihi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de 4'te 4 yapan Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci yaşanıyor. Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldızın dönüş tarihi belli oldu.
Sakatlık sonrası tedavi için soluğu Arjantin'de alan Icardi, burada hayat arkadaşı Wanda Nara ile de bir araya geldiği görüldü.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Galatasaray, Icardi'nin sakatlığı sonrası şu açıklamayı yapmıştı: "Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir."