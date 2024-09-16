Süper Lig’de dün

SÜPER Lig'in iki yeni nesil teknik adamının düellosunda kazanan çıkmadı. Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor deplasmanına çıkan Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, 21'de Thiam'ın golü ile öne geçti.İlk yarı bu skorla kapanırken ikinci devrede Kayserispor'un dönüşü vardı... 64'te Arif Kocaman'ın ağları bulması ile farkı azaltan sarı-kırmızılı takım, 5 dakika sonra Nazon'un golü ile eşitliği sağladı.Öte yandan 60'ta oyundan alınan Caner Erkin, hocası Arda Turan ile kısa bir tartışma yaşadı.TRENDYOL Süper Lig'in galibiyetsiz iki takımı Alanyaspor ve Hatayspor'un mücadelesinde gol sesi çıkmadı: 0-0.Teknik direktör Rıza Çalımbay da bordo-beyazlıların başındaki ilk mücadelesinden 1 puan çıkarabildi. Böylece Alanyaspor puanını 3, Hatayspor da 2 yaptı. Turuncuyeşilliler gelecek hafta Adana Demir ile kozlarını paylaşacak. Hatayspor ise Bodrum FK ile mücadele edecek.1. Lig'de 5. hafta müsabakasında Iğdır FK, Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Esenler Erokspor oldu.Esenler Erok, ilk galibiyetini aldı ve puanını 3 yaptı. Ligde lider durumda bulunan Iğdır, 10 puanda kalarak zirveyi İstanbulspor'a kaptırdı. Bir sonraki hafta Esenler Erok, BB Erzurum deplasmanına gidecek. Iğdır ise Keçiörengücü'ne konuk olacak.F.Karagümrük- Ankaragücü: 3-2,Gençlerbirliği- Erzurum: 1-0, Kocaelispor- Manisa FK: 1-2.