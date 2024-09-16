Süper Lig’de dün

EYÜPSPOR KAÇTI KAYSERİ 'BURAK'MADI
SÜPER Lig'in iki yeni nesil teknik adamının düellosunda kazanan çıkmadı. Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor deplasmanına çıkan Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, 21'de Thiam'ın golü ile öne geçti. Hız kesmeyen konuk takım, 36. dakikada Samu Saiz'in golü ile farkı ikiye çıkardı.
İlk yarı bu skorla kapanırken ikinci devrede Kayserispor'un dönüşü vardı... 64'te Arif Kocaman'ın ağları bulması ile farkı azaltan sarı-kırmızılı takım, 5 dakika sonra Nazon'un golü ile eşitliği sağladı. Kalan sürede iki ekip de ataklarından sonuç alamayınca mücadele eşitlikle sona erdi.
CANER İLE TARTIŞTI
Öte yandan 60'ta oyundan alınan Caner Erkin, hocası Arda Turan ile kısa bir tartışma yaşadı.
ALANYA VE HATAY'IN YÜZÜ YİNE GÜLMEDİ
TRENDYOL Süper Lig'in galibiyetsiz iki takımı Alanyaspor ve Hatayspor'un mücadelesinde gol sesi çıkmadı: 0-0. Fatih Tekke'nin ekibi 3 isabetli şutunda ağları bulamazken Hatayspor da 1 kez çerçeveyi tutturup fileleri sarsamadı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay da bordo-beyazlıların başındaki ilk mücadelesinden 1 puan çıkarabildi. Böylece Alanyaspor puanını 3, Hatayspor da 2 yaptı. Turuncuyeşilliler gelecek hafta Adana Demir ile kozlarını paylaşacak. Hatayspor ise Bodrum FK ile mücadele edecek.
IĞDIR FIRSAT TEPTİ
TRENDYOL
1. Lig'de 5. hafta müsabakasında Iğdır FK, Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Esenler Erokspor oldu. Ev sahibi ekip, 24. dakikada Adrien Regattin ile öne geçti. Esenler, 53'te Oscar Pinchi, 88'de ise Hamza Catakovic'in attığı golle maçı geriden gelip 2-1 kazandı.
Esenler Erok, ilk galibiyetini aldı ve puanını 3 yaptı. Ligde lider durumda bulunan Iğdır, 10 puanda kalarak zirveyi İstanbulspor'a kaptırdı. Bir sonraki hafta Esenler Erok, BB Erzurum deplasmanına gidecek. Iğdır ise Keçiörengücü'ne konuk olacak. Trendyol 1. Lig'de dün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
F.Karagümrük- Ankaragücü: 3-2,
Gençlerbirliği- Erzurum: 1-0, Kocaelispor- Manisa FK: 1-2.