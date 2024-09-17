BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Süper Lig’de en çok faul Rafa Silva’ya

Trabzonspor deplasmanında Visca'nın Rafa Silva'ya yaptığı faul ve kırmızı kart gördüğü pozisyon yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, maçtan sonra, "Bu Rafa'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek! Kırmızı kart çözüm değil. Yani bu şekilde bu adamın futbol hayatı biterse biz ne yapacağız?" diye tepki gösterdi. Portekiz basını da yıldız oyuncuya yönelik faulleri ve Feyyaz Uçar'ın sözlerini manşete taşıyıp, konuya dikkat çekti.

F.BAHÇE VE GÖZTEPE ZİRVEDE

Gerçekten de rakamlar Beşiktaş'ın isyanında haklı olduğunu ortaya koyuyor. Ligde 51 faul yapılan ve en az faule maruz kalan takımlardan biri olan Beşiktaş'ta Rafa'nın durumu farklı. Portekizli, maç başı 2.65 faul ortalamasıyla, ligin en çok faul yapılan oyuncusu. İkinci sırada F.Bahçeli Maximin yer alırken, bir başka Beşiktaşlı Fernandes 4'üncü, Benfica'ya giden Kerem ise 3. sırada. Ligde ise F.Bahçe ve Göztepe 76 faulle en çok mağdur olan takımlar. G.Antep ise 34 faulle en az sertlik gören takım.

YAPILAN FAULLER

Fenerbahçe....... 76

Göztepe ........... 76

Ç. Rizespor........ 65

Hatayspor........ 65

Sivasspor .......... 63

Başakşehir....... 61

Bodrum............. 61

Kasımpaşa....... 57

Konyaspor......... 56

Eyüpspor......... 55

Galatasaray ....... 53

Antalyaspor..... 51

Beşiktaş ............ 51

Samsunspor.... 46

A.Demirspor..... 45

Alanyaspor...... 45

Kayserispor....... 43

Trabzonspor....... 37

Gaziantep...... 34