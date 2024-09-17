Federasyon ‘sabır’ dedi

Lig'de 5. hafta sonrasında TFF ve MHK'ye yönelik eleştiriler gelirken federasyon da dün resmi siteden bir açıklama yaparak 'sabır' vurgusunda bulundu. Adalet ve ilkeli olmak üzere yola çıkıldığını belirten açıklama şu sözlerle devam etti: "Bu duruşumuzdan taviz vermeden yürümeye devam etmek ve Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak en temel hedefimizdir.Bu beklentileri doğal karşılamakla beraber sabırlı olunması önem arz etmektedir. Türk futbolunun kazananları, çok konuşanlardan ziyade çok çalışanlar ve bu doğrultuda iyi niyetle çaba sergileyenler olacaktır."