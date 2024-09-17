FENERBAHÇE HABERLERİ: Derbide kaptan Dzeko göreve

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon başından bu yana ilk 11'de oynattığı Edin Dzeko'yu keserek En-Nesyri'ye Kasımpaşa maçında forma şansı verdi. Ancak tecrübeli teknik adam, Faslı oyuncudan beklenen etkiyi alamadı. 63 dakika sahada kalan En-Nesyri, rakip kaleye isabetli şut bile atamadı. 9 ikili mücadeleye girerken sadece 3'ünü kazanabildi.
Beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray derbisine 11'de başlamayacağı öğrenildi. Sosyal medyada da yıldız isme eleştiriler vardı. 20 milyon Euro'ya alınan tecrübeli oyuncu için 'Akan oyunda hiç yok. Dzeko çok daha faydalı. Sadece kontratak forveti' yorumları yapıldı. Mourinho'nun, cumartesi günü G.Saray derbisinde Dzeko'ya görev vereceği bildirildi.
DERBİ PLANI TUTMADI
Jose Mourinho, Galatasaray müsabakası için "Sıradan bir maç, henüz çalışmadım" açıklaması yapsa da Kasımpaşa karşısında derbinin diziliş ve taktiğini test etti. Portekizli teknik adam, oyun kurulumunda ve top rakipteyken farklı formasyonları denedi. Sarı-Lacivertliler savunmada risk almadan garanti bir şekilde dizilirken, beklerden bir tanesini de hücuma göndermedi. Fenerbahçe, topa sahip olduğunda zaman zaman Jayden Oosterwolde'yi, bazen de Mert Müldür'ü stoperleştirerek 3-2-4-1 şeklinde oyun kurdu. Merkez ikili dinamo, sürekli dönüşen ve değişen İsmail-Fred'den oluştu. Çağlar veya Oosterwolde oyun kurarken topu ilk olarak Fred'le buluşturdu ve ileri dörtlüde ise Saint-Maximin, Szymanski, merkeze kayan Tadic ve sağda Mert Müldür yer aldı. Ancak oynanan oyun, beklenen etkiyi yaratmadı.
BECAO YİNE YEDEK GÜÇ
Sarı-Lacivertliler'de Rodrigo Becao, Kasımpaşa maçında kusursuz bir oyun ortaya koydu. Çağlar Söyüncü ile birlikte yerinde müdahalelerde bulunan Brezilyalı savunmacı, kadroya bile girmekte zorlanırken şimdi ilk 11'e göz kırpıyor ancak teknik direktör Mourinho, eldeki stoperler arasında en çok Djiku'yu beğenirken, Galatasaray derbisinde de tercihini Ganalı oyuncudan yana kullanacak. Sakatlığını tamamen atlatan Djiku, Becao'dan tekrar formayı alacak.
FERDİ ARANIYOR
Bu arada Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında soldan oyun kurmakta zorluk yaşadı. Premier Lig'e giden Ferdi'yi daha ikinci maçta arayan sarı-lacivertliler, sol bek Oosterwolde ile neredeyse hiç hücumu düşünmedi. Sağdan Mert Müldür ile hücumu planlayan Fenerbahçe, beklediği etkiyi alamadı. Ferdi varken soldan oyun kuran Sarı-Lacivertliler'de Jose Mourinho yeni planlar üzerine duruyor. Kostic'in idman eksiğini tamamlamasının ardından sol koridor deneyimli oyuncuya emanet edilecek.