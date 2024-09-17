FENERBAHÇE HABERLERİ: Derbide kaptan Dzeko göreve

DERBİ PLANI TUTMADI

Jose Mourinho, Galatasaray müsabakası için "Sıradan bir maç, henüz çalışmadım" açıklaması yapsa da Kasımpaşa karşısında derbinin diziliş ve taktiğini test etti. Portekizli teknik adam, oyun kurulumunda ve top rakipteyken farklı formasyonları denedi. Sarı-Lacivertliler savunmada risk almadan garanti bir şekilde dizilirken, beklerden bir tanesini de hücuma göndermedi. Fenerbahçe, topa sahip olduğunda zaman zaman Jayden Oosterwolde'yi, bazen de Mert Müldür'ü stoperleştirerek 3-2-4-1 şeklinde oyun kurdu. Merkez ikili dinamo, sürekli dönüşen ve değişen İsmail-Fred'den oluştu. Çağlar veya Oosterwolde oyun kurarken topu ilk olarak Fred'le buluşturdu ve ileri dörtlüde ise Saint-Maximin, Szymanski, merkeze kayan Tadic ve sağda Mert Müldür yer aldı. Ancak oynanan oyun, beklenen etkiyi yaratmadı.