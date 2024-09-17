FENERBAHÇE HABERLERİ: Livakovic’e övgü yağıyor

Bu sezon ligde oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapayan Dominik Livakovic, geçen sezonla birlikte son 8 maçın 7'sinde kalesinde gol görmemiş oldu. Geçen sezon 7 milyon euroya D.Zagreb'den gelen 1995 doğumlu kaleci, beklentilerin altında kalmıştı. Hırvat file bekçisinin performansı ülkesinde de övüldü.

IndexHR: Üst üste 3 maçta gol yemedi, takımına kazandırdı.

24sata: Koruyucu bir kalkan gibi gol yemedi. Derbiye hazır.

Novinehr: Galatasaray öncesindeki maçta yine kalesini başarılı şekilde korudu.

Vijesti91: Maçların tamamında oynadı ve gol yemedi.

Tportal: Hırvat mili kaleci, kalesini korudu ve üst üste 3 kez gol yemedi.

Timers: Tadic'in asisti ve golü, Livakovic'in performansıyla Fenerbahçe kazandı.

(Akşam)

