FENERBAHÇE HABERLERİ: Livakovic’e övgü yağıyor

Bu sezon ligde oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapayan Dominik Livakovic, geçen sezonla birlikte son 8 maçın 7'sinde kalesinde gol görmemiş oldu. Geçen sezon 7 milyon euroya D.Zagreb'den gelen 1995 doğumlu kaleci, beklentilerin altında kalmıştı. Hırvat file bekçisinin performansı ülkesinde de övüldü.
IndexHR: Üst üste 3 maçta gol yemedi, takımına kazandırdı.
24sata: Koruyucu bir kalkan gibi gol yemedi. Derbiye hazır.
Novinehr: Galatasaray öncesindeki maçta yine kalesini başarılı şekilde korudu.
Vijesti91: Maçların tamamında oynadı ve gol yemedi.
Tportal: Hırvat mili kaleci, kalesini korudu ve üst üste 3 kez gol yemedi.
Timers: Tadic'in asisti ve golü, Livakovic'in performansıyla Fenerbahçe kazandı.
(Akşam)