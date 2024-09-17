Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.
Sahada çabukluk ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda dar alanda çift kale maçlar yapıldı. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekibin deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına yarın devam edecek.