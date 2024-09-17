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Giriş Tarihi: 18.9.2024 02:20

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

AA
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada çabukluk ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda dar alanda çift kale maçlar yapıldı. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekibin deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı
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