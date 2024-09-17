GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’tan Icardi’ye ret: Acele etmene gerek yok

Bilindiği gibi Icardi geçen sezon ayağındaki ağrılara rağmen 2 aya yakın bir süre iğneyle oynamıştı. Çünkü forvet bölgesinde o vazgeçilmezdi, alternatifi yoktu. Ama şimdi öyle değil. Tedavi ve ailesini görmek için özel izinle Arjantin'e giden Icardi, teknik ekibi aradı ve "Özel uçak tutup pazartesi gecesi İstanbul'a gelmek istiyorum" dedi.

Okan Buruk ve sağlık ekibi ise "Salı günü Gaziantep maçımız var. Acele etmene gerek yok" cevabını verdi ve Icardi'nin gelişi çarşamba gününe kaldı. İşin perde arkasında ise Mauro Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde tam olarak düzelmemesine rağmen oynama isteği var. Okan Buruk'un öncelikli çekincesi ise Icardi'yi riske etmemek.

SİSTEM NE OLACAK?

Diğer bir faktör ise oynaması durumunda sistemin ne olacağı? Tamam Okan Buruk, çift forvete geçmeyi düşünüyor ama Fenerbahçe derbisinde değil. Hem de bu konuda daha Icardi ve Osimhen'li bir taktik çalışması yapılmadan… Icardi'nin tamamen hazır bir şekilde kullanmayı düşünen Okan Buruk, hem sağlık riski hem de derbide oyun ve skor riski almak istemiyor. Mevcut tek forvetli (Osimhen) sistemle Kadıköy'de olmayı düşünüyor. Bakalım geldiğinde Icardi'nin tavrı ne olacak? Çarşamba gecesi 22.45'te İstanbul'a inecek Mauro Icardi tam olarak düzelmese de cumartesi günkü Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak. Okan Buruk'un Icardi'yi hamle oyuncusu olarak değerlendirmesi yüksek ihtimal. (Türkiye)