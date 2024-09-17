Maalesef seyirciyiz

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda ilk hafta heyecanı bugün 6 maçla başlayacak. İlk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak ve grup aşaması olmayacak Devler Ligi'ne katılan her takım 4'ü içeride, 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.
8 hafta sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. basamak arasında bulunan 16 ekip de bir üst tura kalmak için kendi aralarında play-off mücadelesi oynayacak. Final 31 Mayıs 2025'te Almanya'da yapılacak.
Devler Ligi'ne bu sezon ülkeler bazında en fazla katılımı 5'er takımla Almanya ve İtalya
sağladı. Galatasaray, play-off aşamasında İsviçre ekibi Young Boys'a, Fenerbahçe de 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille'e elenince Türkiye organizasyona seyirci kaldı. Arda Güler'in de formasını giydiği son şampiyon Real Madrid açılışı bugün TSİ 22.00'de Stuttgart karşısında yapacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek.