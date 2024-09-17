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Giriş Tarihi: 17.9.2024 14:11

Manisa FK'de Hodzic büyük başarılara ulaşacaklarına inanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin Atakaş Hatayspor'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Armin Hodzic, "Burada arkadaşlarımla büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.

AA
Manisa FK’de Hodzic büyük başarılara ulaşacaklarına inanıyor

Hodzic, kendisi için düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Manisa FK ailesine katıldığı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çok çalışıp takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum. Burada takım arkadaşlarımla büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

24 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, İspanya'da Alcorcon, Portekiz'de Estoril ve Bosna Hersek'te Zeljeznicar formaları giydikten sonra Atakaş Hatayspor'a transfer olmuştu.

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Manisa FK'de Hodzic büyük başarılara ulaşacaklarına inanıyor
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