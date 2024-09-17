Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağı erteleme maçı Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına bu akşam saat 17.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. 19 Eylül Perşembe günü Paparapark'ta oynanacak olan karşılaşma öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.