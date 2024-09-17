Ünal Aysal’dan Fatih Terim açıklaması: Buzları erittik

Galatasaray'da 2013-14 sezonu devam ederken Fatih Terim'in görevine son veren yönetimin başkanı Ünal Aysal'la deneyimli teknik adamın arası yıllardır soğuktu. İkili Atina'da bir araya gelerek buzları eritti. Ünal Aysal, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Aysal'ın sözleri şu şekilde:

"O dönemin şampiyonluk telaşı içinde bu konu oldukça farklı algılandı. Nitekim sonrasında ne benim Fatih hoca hakkında ne de onun benim hakkımda kişisel ve hasmane bir söylemi olmadı. Bir araya geldiğimiz her Galatasaray etkinliğinde karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesinde merhabalaştık. En son yurt dışında bir restoranda yemek yerken karşılaştık ve karşılıklı olarak sohbet ederek buzları erittik. Galatasaray'da küslük ve kırgınlık olmaz."

Söz konusu dönem Ünal Aysal'ın Fatih Terim hakkında 'Başarılı bir eleman' ifadesiyle başlayan, başarılı teknik adamın Galatasaray ile birlikte Milli Takım'ı çalıştırmak istemesiyle tırmanan gergin süreç Terim'in görevine son verilmesiyle sona ermişti. (Hürriyet)

