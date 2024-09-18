BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gedson’a Gio’nun eli değdi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, A Takım kariyerinde bir sezonda oynadığı resmi maçlarda en fazla 3 gol atabilmişti. 25 yaşındaki futbolcu, Sivasspor maçında 4 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırarken, Trabzonspor deplasmanında da ağları bularak rekorunu geliştirdi. Portekizli orta sahanın bu değişiminde en önemli pay sahibi teknik direktör Giovanni van Bronckhorst oldu. Deneyimli teknik adam, futbolcusuyla yaz kampı sürecinde ilgilenirken, potansiyelini sahaya yansıtamadığını düşündü. Çok fazla geride oynayıp, öne çıktığında ise cesur olmadığını fark eden Hollandalı hoca, bu süreçte Gedson ile sık sık görüşme yaparak farklı bir kimlik inşa etti.

RAFA SILVA'YA YAKINLIK GOLCÜ YAPTI

25 yaşındaki futbolcuyu sahada merkezin de önüne konumlandıran Bronckhorst, yaz kampında "Senin yeteneklerinin sahaya yansıttığından daha fazlası olduğuna inanıyorum" dediği oyuncusuna öz güven aşıladı. Sahadaki rolünü de değiştirerek, başarılı orta sahanın daha fazla rakip ceza sahasına girmesini, hücum aksiyonlarının dışında kalmamasını ve Rafa Silva'ya daha yakın oynamasını istedi. Bu da Gedson'un eleştirildiği hücum yönünün gelişimini sağladı. Portekizli futbolcudan golcü kimliği ortaya çıktı.

ONANA, NDOUR'UN ÖNÜNE GEÇTİ

Bu arada Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada Cher Ndour'un kadroda olmaması dikkat çekmişti. Kurallar gereği 14 yabancının ikisinin tribünde oturması gerekirken, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un iki oyuncu özelinde bu durumu yardımcılarıyla tartıştığı ve sonunda böyle bir karar aldığı kaydedildi. Tribünde oturacak futbolculara Jean Onana'nın da aday olduğu ama sert, agresif bir profile de kadroda ihtiyaç olacağı düşünüldüğünden Kamerunlu'nun öne çıkıp listeye girdiği ifade edildi.