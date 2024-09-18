BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’a 17 milyon Euro’luk Muçi piyangosu

Yaz ayı transfer döneminde Gabriel Paulista, Uduokhai, Immobile, Rafa Silva, Joao Mario gibi yıldızları renklerine bağlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Geçtiğimiz sezona oranla oldukça güçlü bir kadro kuran siyah beyazlılarda, bazı isimler ise gözden düştü. Legio Varşova'dan 10 milyon Euro'luk bedelle transfer edilen Ernest Muçi de bu isimlerden biri...

İLK 11'İN DIŞINDA KALMIŞTI

10 numara pozisyonu için Rafa Silva'nın transfer edilmesi ve kanatlarda Joao Mario, Rashica ve Semih Kılıçsoy'a görev verilecek olması Arnavut yıldızı ilk 11 ve rotasyonun dışına itmişti. Muçi için gelecek teklifleri değerlendirmeye almaya hazırlanan Beşiktaş'a İngiltere'den dev bir müjde geldi.

ASTON VİLLA İLGİLENİYOR

İngiliz medyası, Aston Villa'nın Ernest Muçi'yi gündemine aldığını yazdı. Aston Villa'nın daha önce kendilerine karşı iyi bir performans gösteren Muçi için yaklaşık olarak 17 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Aston Villa ve Legia Varşova, Konferans Ligi gruplarında karşı karşıya gelmiş ve Muçi iki maçta toplam 3 gol atarak yıldızlaşmıştı. Daha önce Galatasaray'dan Zaniolo'yu kiralayan Monchi, İtalyan yıldızdan beklenen verimi alamayınca oyuncuyu Galatasaray'a göndermişti. (Takvim)

