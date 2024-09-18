Beşiktaş’ın Eyüpspor maçı hazırlıklarını yöneticiler takip etti

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-Beyazlılar'ın antrenmanını İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel takip etti.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 20 Eylül Cuma günü saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.