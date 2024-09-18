Derbide düdük banko Atilla Karaoğlan’da

Kadıköy'de cumartesi günü F.Bahçe ile G.Saray'ı karşı karşıya getirecek maçı kimin yöneteceği büyük merak konusu.Karaoğlan, sarı-lacivertlilerin geçen sezon 3, bu sezonda ise 1 karşılaşmasını yönetti. Bu maçların hepsinde F.Bahçe galip geldi. Sarı-kırmızılı ekip de geçen sezon Karaoğlan'ın yönettiği 3 maçı da kazandı. Bu sezon ise deneyimli hakem, G.Saray'ın Süper Kupa'da 5-0 kaybettiği Beşiktaş derbisinde düdük çalmıştı.