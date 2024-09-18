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Giriş Tarihi: 18.9.2024

Derbide düdük banko Atilla Karaoğlan’da

Derbide düdük banko Atilla Karaoğlan’da
Kadıköy'de cumartesi günü F.Bahçe ile G.Saray'ı karşı karşıya getirecek maçı kimin yöneteceği büyük merak konusu. MHK, henüz listeyi açıklamasa da tansiyonu yüksek mücadelede Atilla Karaoğlan'ın düdük çalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Karaoğlan, sarı-lacivertlilerin geçen sezon 3, bu sezonda ise 1 karşılaşmasını yönetti. Bu maçların hepsinde F.Bahçe galip geldi. Sarı-kırmızılı ekip de geçen sezon Karaoğlan'ın yönettiği 3 maçı da kazandı. Bu sezon ise deneyimli hakem, G.Saray'ın Süper Kupa'da 5-0 kaybettiği Beşiktaş derbisinde düdük çalmıştı.
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Derbide düdük banko Atilla Karaoğlan’da
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