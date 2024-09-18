Derbide düdük banko Atilla Karaoğlan’da

Kadıköy'de cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek maçı kimin yöneteceği büyük merak konusu. MHK, henüz listeyi açıklamasa da tansiyonu yüksek mücadelede Atilla Karaoğlan'ın düdük çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Karaoğlan, Sarı-Lacivertliler'in geçen sezon 3, bu sezonda ise 1 karşılaşmasını yönetti. Bu maçların hepsinde Fenerbahçe galip geldi. Sarı-Kırmızılı ekip de geçen sezon Karaoğlan'ın yönettiği 3 maçı da kazandı. Bu sezon ise deneyimli hakem, Galatasaray'ın Süper Kupa'da 5-0 kaybettiği Beşiktaş derbisinde düdük çalmıştı.