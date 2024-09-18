Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 21 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler derbi hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü.Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.