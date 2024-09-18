FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’nın tek rakibi Real Madrid

Kritik Galatasaray derbisi öncesi deplasmanda Kasımpaşa galibiyetiyle (2-0) devam eden en uzun yenilmezlik serisini 32 maça çıkarıp kulüp tarihi rekorunu kıran Fenerbahçe'nin ayak sesleri Avrupa'dan duyuluyor. Son yenilgisini 316 gün önce Trabzonspor'dan (3-2) alan Sarı-Lacivertliler, 32 maçlık namağlup performansıyla 10 büyük ligde Avrupa'nın en iyi ikinci takımı olarak dikkat çekiyor.

Bu süreçte sahadan 25 galibiyet-7 beraberlikle ayrılan Kanarya, sadece milli futbolcu Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid'i (37) geçemedi. 185 ekip arasında Fenerbahçe; Manchester City (27), Sporting (26), Juventus (12), Arsenal (10) gibi devleri geride bıraktı.

AVRUPA'DA YENİLMEZLİK SERİLERİ

Real Madrid - 37

Fenerbahçe - 32

Manchester City - 27

Sporting - 26

Feyenoord - 24

Leipzig - 14

Juventus - 12

PSV - 12

Arsenal - 10

AZ Alkmaar - 10