FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’nın tek rakibi Real Madrid

Kritik Galatasaray derbisi öncesi deplasmanda Kasımpaşa galibiyetiyle (2-0) devam eden en uzun yenilmezlik serisini 32 maça çıkarıp kulüp tarihi rekorunu kıran Fenerbahçe'nin ayak sesleri Avrupa'dan duyuluyor. Son yenilgisini 316 gün önce Trabzonspor'dan (3-2) alan Sarı-Lacivertliler, 32 maçlık namağlup performansıyla 10 büyük ligde Avrupa'nın en iyi ikinci takımı olarak dikkat çekiyor.
Bu süreçte sahadan 25 galibiyet-7 beraberlikle ayrılan Kanarya, sadece milli futbolcu Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid'i (37) geçemedi. 185 ekip arasında Fenerbahçe; Manchester City (27), Sporting (26), Juventus (12), Arsenal (10) gibi devleri geride bıraktı.
AVRUPA'DA YENİLMEZLİK SERİLERİ
Real Madrid - 37
Fenerbahçe - 32
Manchester City - 27
Sporting - 26
Feyenoord - 24
Leipzig - 14
Juventus - 12
PSV - 12
Arsenal - 10
AZ Alkmaar - 10