FENERBAHÇE HABERLERİ: Livakovic küllerinden doğdu

Büyük bir değişimle sezona giriş yapan Dominik Livakovic'in arkasında Jose Mourinho var. Deneyimli teknik adam, sezon başında 29 yaşındaki kalecisi ile yüz yüze 1 saati bulan bir görüşme gerçekleştirdi.

Başarılı eldiveni değiştirmeyi düşünmeyen ve "Yola seninle devam etmek istiyorum. Kaleci transferi istemeyeceğim" diyen Portekizli hoca, oyuncusuna öz güven aşıladı. Moral bulan ve performansıyla utandırmayan Livakovic, Galatasaray derbisinde takımının önemli kozlarından biri olacak.