FENERBAHÇE HABERLERİ: Livakovic küllerinden doğdu

Büyük bir değişimle sezona giriş yapan Dominik Livakovic'in arkasında Jose Mourinho var. Deneyimli teknik adam, sezon başında 29 yaşındaki kalecisi ile yüz yüze 1 saati bulan bir görüşme gerçekleştirdi.
Başarılı eldiveni değiştirmeyi düşünmeyen ve "Yola seninle devam etmek istiyorum. Kaleci transferi istemeyeceğim" diyen Portekizli hoca, oyuncusuna öz güven aşıladı. Moral bulan ve performansıyla utandırmayan Livakovic, Galatasaray derbisinde takımının önemli kozlarından biri olacak.
MOURINHO'DAN TAKIMA MERKEZ UYARISI
Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, G.Saray analizini hazırladı. Adeta Samandıra'da sabahlayan Portekizli hocanın, yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda oyuncularına ilk uyarısı orta sahanın merkezi oldu. Rakibin Abdülkerim ile başlayan ataklarının Torreira, Sara, Mertens şeklinde ilerleyerek merkezden tehlike oluşturduğunun notunu alan Mourinho'nun, bu bölge için özel önlemler alacağı kaydedildi.
FENERBAHÇE'YE MÜJDE VAR!
Öte yandan Sarı-Lacivertli ekipte Djiku ve Kostic takımla çalışmalara başladı. Alanya maçında sakatlanan Djiku, Kasımpaşa karşısında da oynamamıştı. Bireysel çalışmalar yapan yeni transfer Kostic de dün idmandaydı. Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Mert Müldür de iyi durumda.