Fenerbahçe’den flaş hamle! Galatasaray’ı 7 ayrı kuruma şikayet ettiler

Fenerbahçe'nin Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin şu ifadeleri kullandı:

"İllegal bir bahis şirketinin reklamını üstü kapalı bir şekilde formaya koymak, ülkemizin kanunlarını hiçe saymak değil midir? Ortada dolaşan illegal eylem iddialarıyla ilgili savunma ve açıklama yapmak yerine 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' yaklaşımıyla, kulübümüzle birlikte birçok Anadolu kulübünün de tamamen yasal sponsorlarını emsal göstermek insanların aklıyla dalga geçmektir. Bu konuda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı), SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF nezdinde yapmış olduğumuz başvuru ve şikayetlerin sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz."