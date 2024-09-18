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Giriş Tarihi: 18.9.2024 08:56

Garry Rodrigues: Sivasspor’a geldiğim için mutluyum

Sivasspor’un yeni transferi Garry Rodrigues, "Sivasspor, her zaman güçlü bir takım olarak performans ortaya koydu. Sivasspor'a geldiğim için çok mutluyum" dedi.

İHA
Garry Rodrigues: Sivasspor’a geldiğim için mutluyum
Sivasspor'un yeni transferi Garry Rodrigues, bugün gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sıcak karşılama için tüm Sivasspor ailesine teşekkür eden Rodrigues, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Amacım takım için elimden geleni yapmak. Güzel bir sezon geçirmek ve mümkün olduğunca çok katkıda bulunmak" diye konuştu.

Ligde oynadıkları Gaziantep FK maçını izlediğini söyleyen Rodrigues, "Arkadaşlarım çok iyi iş çıkardılar. Maçı da kazanmayı hak ettiler. Türkiye'de uzun yıllardır oynadığım için burada geçmişten tanıdığım arkadaşlarım da var. Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Beni burada çok sıcak karşıladılar. Hala da ilişkimiz çok iyi devam ediyor. Geliştiriyoruz ilişkilerimizi. Sivasspor, zor bir deplasman ve bu herkes tarafından biliniyor. Sivas'a karşı deplasmanda oynadığımız hiçbir maçı kazanamamıştım. Sivasspor, her zaman güçlü bir takım olarak performans ortaya koydu. Sivasspor'a geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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Garry Rodrigues: Sivasspor’a geldiğim için mutluyum
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