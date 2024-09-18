Osimhen ile seremoniye katılan Mert: Tekrar karşılaşırsak maskesini isteyeceğim

'KURADA EŞLEŞTİ'

Oğlunun, dünya yıldızı bir futbolcu ile maça çıkmasından gurur duyduklarını söyleyen Mustafa Burak Barut, şöyle konuştu:

"Mert'in Osimhen ile çıkacağını ilk başta biz bilmiyorduk. Kura çekimiyle bu olaylar gelişti. Osimhen ile birlikte eşleşmesi bizi çok mutlu etti. Sahaya çıktığı anda eşimle çok mutluyduk. İlk maçına da güzel bir golle başladı. Umarım Galatasaray için daha iyi olur. Benim en büyük hayallerimden biri seremoniye çıkmaktı. Bunu da Mert ile birlikte gerçekleştirdim. Ben yapamadım ama oğluma yaptırabilmenin vermiş olduğu gurur bende vardı. Bazı futbolcuların aksesuarları vardır ve bu onlar için çok özeldir. Osimhen ile birlikte ilk maçta bu anıyı paylaşmaları, iki taraf için de birbirlerine özel olması tesadüfen oldu. Maskesini hediye etmesini biz de isteriz. Onun için de anı kalır. Öyle bir talebimiz var. Olur diye umuyorum. Osimhen gibi dünya çapında, hatta değerlere bakılırsa dünyanın 3'üncü değerli futbolcusu. Böyle bir futbolcuyu Türk futboluna kazandıran yönetime de çok teşekkür ederim. Geçen senelerde zaten Icardi gibi bir futbolcu çocukların sevgilisi haline geldi. Bu manada Türkiye'de bir Galatasaray sevgisi de oluştu. Osimhen ile birlikte daha da fazla, çocukların bir sevgi bağı oluşturabileceği örnek haline geldiler."

Mert Sabri'nin futbol okuluna gittiğini ve seçeceği bir spor branşında oğlunu destekleyeceğini belirten Mustafa Burak Barut, "Mert 2 sene futbol okuluna gitti. Kendisinin bu konuda her zaman destekçisiyiz. Galatasaray'ın herhangi bir spor dalında yer alırsa, bu bize acayip derecede mutluluk ve gurur verir" dedi.