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Giriş Tarihi: 18.9.2024 16:26 Son Güncelleme: 18.9.2024 16:34

SON DAKİKA! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberine göre; Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği açıklandı.

AA
SON DAKİKA! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan görev alacak.

Ligin 6. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma
20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan
20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

23 Eylül Pazartesi
20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

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SON DAKİKA! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
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