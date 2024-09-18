SON DAKİKA! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan görev alacak.

Ligin 6. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

23 Eylül Pazartesi

20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor: Ozan Ergün

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan Bayarslan