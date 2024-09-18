TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da dik oyun coşkusu

Beşiktaş karşısında 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan Trabzonspor'da ortaya konan futbol yüzleri güldürdü. Hem şehir hem de futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş'in oyun anlayışından duyulan mutluluğu dile getiriyor.

Oyun sisteminde daha çok dikine pas ve sonuç odaklı bir futbol ortaya koymak isteyen Güneş, felsefesini "Trabzonspor savunma yapacaksa sahaya çıkmaz" diye özetlerken oyuncularla gerçekleştirdiği toplantıda şunları söyledi:

1- Trabzonspor, her maçı kazanmak için sahaya çıkar.

2- Trabzonspor, oyun planını rakiplerine göre belirlemez.

3- Her zaman daha fazla ileri, daha fazla dikine oynamalıyız. Golü düşünmeliyiz.

4- Rakipten asla çekinmek söz konusu olamaz, onlar Trabzonspor'dan çekinecek.

5- Biz büyük takımız, büyük takımlar taraftarına güzel futbol izlettirmeli.

6- Hatayı herkes yapar ama önemli olan yaptığımız bu hataları tekrarlamamak.

7- Kimsenin forması asla garanti değil, iyi oynayan devam eder, oynamayan üzülür. Bu kulübün büyüklüğünü anlayamayan da gider.