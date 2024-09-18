TRABZONSPOR HABERLERİ: Şenol Güneş’in yeni hedefi galibiyet serisi

Trabzonspor'un başına beşinci kez geçen Şenol Güneş, Kayserispor maçında galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Beşiktaş maçında 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan tecrübeli teknik adam oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Ligde galibiyetimiz yok. Kayserispor maçının milat olmasını ve bundan sonra galibiyet serisinin başlamasını istiyorum" dedi. Güneş iyi futbolu tabelaya da yansıtmaları gerektiğinin altını çizdi.

DRAGUS YİNE 11'E

Trabzonspor'un yeni transferi Simon Banza, erteleme maçı olduğu için Kayserispor maçında kurallar gereği forma giyemeyecek. Şenol Hoca, bu karşılaşmada ileri uçta Dragus'a forma vermeyi düşünüyor. Beşiktaş maçında oyuna sonradan giren Rumen oyuncuyu son dakikalarda yeniden kenara alan Güneş "Bu bir taktik değişikliğiydi. Oyununa karşı gösterilmiş bir tepki değildi" diyerek tecrübeli oyuncuya moral verip kendisine güvendiğini söyledi. (Türkiye)