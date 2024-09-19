Burak Yılmaz: "Hakemin canı sağ olsun"

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, harika bir maç olduğunu belirterek, "Oyuncularımın hepsinden Allah razı olsun. İnanılmaz oynadılar. Bugün Kayseri'den yüreklerini aldılar Trabzon'da sahanın ortasına koydular. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Benim için çok değerliler. Bugün onlar maçın kazananı. Onlar hem kendi hem de benim gönlümde maçın kazananı benim oyuncularım. Her maça ayrı bizim bir planımız var. Şenol hocanın gelmesiyle Trabzonspor'un ve Trabzon şehrinin çok büyük bir hava yakalayacağını biliyorduk. Ona göre çalıştık. Çok ta doğru çalışmışız. Hepsini doğru yaptılar" şeklinde konuştu.

"Hakemin canı sağ olsun" diyen Yılmaz, "Niye canı sağ olsun çünkü Türk evladı. Hata yaptı canı sağ olsun. Bugün bize yarın başkasına. Kendisi de mutsuzdur mutlaka ama önemli değil. Biz Kayserispor için buradayız. Kayserispor'un hakkını yedirmek istemiyoruz ama hakemin canı sağ olsun. Bugün bize yaptı ama yarın bir başkasına yapmasın ki Türk futbolu düzelsin. En ufak bir şeyimiz yok" diye konuştu.

"BENİ BEN YAPAN, TEKRARDAN TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRAN ŞENOL GÜNEŞ VE TRABZONSPOR'DUR"

Trabzonspor Kulübü'nü çok sevdiğini dile getiren Yılmaz, "Benim bu kulübe hiçbir zaman yanlışım olmadı. Ben bu kulübü çok seviyorum. İster inanın, ister inanmayın. Ekmeğini yedim. Beni ben yapan Trabzonspor'dur. Beni ben yapan tekrardan Türk futboluna kazandıran Şenol Güneş ve Trabzonspor'dur. Bunu ne ben ne de Trabzon'dakiler inkar edebilir. Gizliden gizliye küfürde olsa beni sevdiklerini biliyorum. Bende burayı seviyorum. Ama ben Kayserispor'un hakkını korumak için herşeyi yapmak zorundayım. Hem sahada, hem saha dışında bana yakışan budur. Bunu da bize buralarda öğrettiler. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin. Şenol hocama başarılar diliyorum. Ama kendimiz ve Kayserispor ile ilgili bir şeyler söylemek isterim. Transfer yasağımız var. Yaklaşık 4 senedir aynı takımla oynuyoruz. Bugün buraya gelmeden ilk 3, 11 oyuncum yoktu. Bugünde 3 tane daha oyuncum eksildi. 6 belki 7 oyuncum Göztepe maçında olmayacak. Ama biz bu şartlarda ayakta kalıp Allah'ın izniyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Çok zor şartlardayız. Ama biz bahane aramıyoruz. Kendimiz gibi, kendi karakterimiz gibi, kendi insanlığımız gibi babadan ne gördüysek, buralarda ne aldıysak böyle bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Kayserispor camiasını, başkanıma, yönetime çok teşekkür ediyorum. Bugün hata da yapmış olabiliriz. Hatam olduysa özür dilerim" ifadelerini kullandı.

