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Giriş Tarihi: 19.9.2024 21:08 Son Güncelleme: 19.9.2024 21:10

PFDK kararları açıklandı: Edin Visca'ya 2 maç ceza verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi. Öte yandan Edin Visca'ya da 2 maç ceza verildi.

PFDK kararları açıklandı: Edin Visca’ya 2 maç ceza verildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'yi 990 bin, Adana Demirspor'u 300 bin ve Gaziantep FK'yi 40 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.

Söz konusu haftada oynanan karşılaşmalarda kırmızı kart gören Trabzonspor'un Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, RAMS Başakşehir'in Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ve Sipay Bodrum FK'nin Angolalı oyuncusu Fredy'ye rakiplerine yönelik ciddi faulleri gerekçesiyle 2'şer müsabakadan men cezası verildi.

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PFDK kararları açıklandı: Edin Visca'ya 2 maç ceza verildi
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