İşte A Milli takım’ın yeni starı

Milli Takım'da alttan gelen genç jenerasyonun geleceğe hazırlanması dışında gurbetçi oyuncularla ilgili de yoğun çalışmalar yapılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, Alman ekibi Stuttgart'ın kaptanlığını yapan Atakan Karazor ile ilgili yürüttüğü çalışmalar sonucunda oyuncunun milli takıma seçim uygunluğunu sağladı.
27 yaşındaki futbolcunun vatandaşlık işlemlerine dair prosedürler bu ay içerisinde tamamlandı. Tecrübeli orta saha artık A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın tercih etmesi halinde Ay-Yıldızlı formayı giyebilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı etkili performans gösteren 1.91 boyundaki ön libero, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İtalyan teknik adam ve ekibinin Atakan'ı yakından takip ettiği belirtildi. Ay-Yıldızlılar, ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.