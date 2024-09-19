İşte A Milli takım’ın yeni starı

Milli Takım'da alttan gelen genç jenerasyonun geleceğe hazırlanması dışında gurbetçi oyuncularla ilgili de yoğun çalışmalar yapılıyor.27 yaşındaki futbolcunun vatandaşlık işlemlerine dair prosedürler bu ay içerisinde tamamlandı.Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı etkili performans gösteren 1.91 boyundaki ön libero, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İtalyan teknik adam ve ekibinin Atakan'ı yakından takip ettiği belirtildi. Ay-Yıldızlılar, ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.