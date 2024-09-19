İşte Milli Takım’ın yeni yıldızı! Montella onay verdi...

Milli Takım'da alttan gelen genç jenerasyonun geleceğe hazırlanması dışında gurbetçi oyuncularla ilgili de yoğun çalışmalar yapılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, Alman ekibi Stuttgart'ın kaptanlığını yapan Atakan Karazor ile ilgili yürüttüğü çalışmalar sonucunda oyuncunun milli takıma seçim uygunluğunu sağladı.