Juve’nin sihirbazı Kenan Yıldız

ŞAMPİYONLAR Ligi'nin ilk haftasında PSV'yi 3-1 mağlup eden Juventus'ta açılış golünü atan Kenan Yıldız, gösterdiği enfes performansla İtalyan basınında büyük yankı uyandırdı. Gazeteler, milli futbolcumuzdan övgüyle bahsederken La Gazzetta dello Sport'unmanşetini atması dikkat çekti. La Repubblica,ifadelerini kullanırken Corriere dello Sport ise manşetindeifadelerini kullandı. Maçın adamı seçilen 19 yaşındaki genç yeteneğin, idolü Del Piero ile maç sonu yayınındaki diyaloğu da çok konuşuldu. Kenan'ı tebrik eden İtalyan efsanededi.