SABAH Spor yazdı MHK resmen atadı

Süper Lig'de 6. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde beklenen oldu. SABAH Spor dün okurlarına Atilla Karaoğlan ismini duyurmuştu.Galatasaray ile Beşiktaş arasında sezon başında oynananVAR hakemi olarak öne çıkan isimse Özgür Yankaya…Edirne bölgesinden olan isim bu sezon Süper Lig'de 4, Trendyol 1. Lig'de ise 2 karşılaşmanın VAR hakemliğini yaptı.