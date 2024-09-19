SABAH Spor yazdı MHK resmen atadı

Süper Lig'de 6. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde beklenen oldu. SABAH Spor dün okurlarına Atilla Karaoğlan ismini duyurmuştu.
38 yaşındaki Karaoğlan bu sezon biri Şampiyonlar Ligi elemeleri, 2'si Konferans Ligi elemeleri, 3'ü Süper Lig olmak üzere 6 maçta görev yaptı.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında sezon başında oynanan Süper Kupa finalinde de düdük ondaydı.
VAR hakemi olarak öne çıkan isimse Özgür Yankaya… Yankaya geçen hafta Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşmada Riva'da yer alan hakemdi.
Edirne bölgesinden olan isim bu sezon Süper Lig'de 4, Trendyol 1. Lig'de ise 2 karşılaşmanın VAR hakemliğini yaptı.